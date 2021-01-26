تجديد حبس متهمي الفيرمونت 45 يوما

قررت محكمة الجنايات تجديد حبس 3 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت عام 2014 . وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.





كانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.





وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.