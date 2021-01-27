اقتصاد الإمارات.. 220 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 2020

بلغت إيرادات صندوق الزكاة في الإمارات لعام 2020 نحو 220 مليونا و511 ألفا و422 درهما، بزيادة إيجابية بلغت 1% تقريبا عن العام السابق، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".





وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق نجح في العام 2020 في تحقيق مستهدفاته المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ على الرغم من التحديات التي انطوت عليها السنة من آثار تداعيات مرض كوفيد-19.





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وتمكن الصندوق من تحقيق ذلك عبر الخدمات المتخصصة وقنوات التحصيل الرقمية المتنوعة وإتاحتها للجمهور على مدار الساعة، كما قدم لهم الخيارات المتنوعة للفتوى واحتساب الزكاة، مما كان له الأثر في استمرارية خدمات الصندوق خلال فترة الطوارئ والأزمات بشكل 100% ، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية.





وبلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 41 قناة دفع 118332 شخصا من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، تصدرتها الإيرادات من المزكين مباشرة في البنوك 73 مليونا و992 ألفا و764 درهما، ثم تلتها الإيرادات من خلال التطبيقات الذكية لشركاء الصندوق من البنوك وبلغت 47 مليونا و263 ألفا و450 درهما، ومن المزكين مباشر في الصندوق 28 مليونا و834 ألفا و41 درهما، ثم الإيرادات من خلال حكومة دبي-الدفع الإلكتروني والتي بلغت 13 مليونا و938 ألفا و529 درهما.







