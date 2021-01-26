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منوعات

لإحياء ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني.. جاسمين ومحمد طفلان يجسدان فيلم صغيرة على الحب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في حالة من السعادة ارتدت الطفلة " جاسمين محمد" صاحبة العشر سنوات أحد الفساتين المشابهة لفساتين الفنانة الراحلة  سعاد حسني لاحياء ذكرى ميلادها اليوم على طريقتها الخاصة، برفقة الممثل الصغير " محمد عمرو " ذو العشر سنوات لتجسيد أحد مشاهد افلام سيندريلا الشاشة العربية ، عبر عدسات المصور الشاب محمد رمضان، في جلسة تصوير عقدت بشوارع وسط العاصمة.


ارتدت " جاسمين " ممثلة وعارضة ازياء صغيرة فستان اسود وقبعة بيضاء تتخللها نقط بيضاء، في زي مقارب لفستان " سعاد حسني" في فيلم "صغيرة على الحب" بينما ارتدى الطفل " محمد عمرو"  ملابس كلاسيكية تتماشى مع حقبة سبعينيات القرن الماضي مقلدا الفنان حسين فهمي، ليجسد الطفلان الروح الجميلة للسندريلا ورومانسيتها في ذكرى ميلادها.


قضا الطفلان نصف ساعة لعقد جلسة تصوير ،  لتجسيد بعض مشاهد فيلم " صغيرة على الحب" ، في أجواء تتسم بالرومانسية بأحد الشوارع وسط البلد، التي لاتزال تحتفظ بجمال العقود الماضية.


بحسب تعبير المصور الشاب محمد رمضان لموقع "صدى البلد"، تهدف جلسة التصوير إلى حياء عيد ميلاد النجمة الراحلة سعاد حسنى بشكل طفولي وجميل، وذلك بعد اعداده لتلك الفكرة للاحتفال بالسندريلا  في يوم مولدها بطريقة منيزة، وذلك من خلال استعانته بالطفلة "جاسمين" ممثلة وموديلات اعلانات صغيرة لتؤدي دور سعاد حسني،  و ب" محمد عمرو" ممثل وشاعر صغير ظهر في دور بطولة بمسلسل نصيبي وقسمتي، لتجسيد مشاهد للنجم الراحلة سعاد حسني في فيلم " صغيرة على الحب".

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