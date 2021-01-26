أمانة حزب الغد بالشرقية تطلق حملة "هتبقي أحلى" لتجميل الشوارع

أكد محمد عبد العظيم عليوة أمين تنظيم أمانة حزب الغد بمحافظة الشرقية ان أمانة المحافظة وبتعليمات من المهندس موسى مصطفي موسى رئيس الحزب نظمت حملة "هتبقي أحلى" لتجميل شوارع محافظة الشرقية والمراكز التابعة لها، بالتعاون مع عدد من الرسامين الشباب لتحويل جدران الشوارع إلى لوحات فنية.





وأضاف "عليوة" في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ضمن أجندة العمل التي وضعتها الأمانة منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أنه جار التعاون مع الشباب الموهوب في الرسم والزخرفة لتجميل الشوارع.





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وأشار الي انه من المقرر ان يقوم مجموعة من شباب الحزب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة بتنظيف شوارع المحافظة عن طريق توفير صناديق للقمامة وتطهير شوارعها باستخدام المطهرات وأدوات الرش التي سيوفرها الحزب لشبابه المشاركين في الحملة واطلق الحزب مبادرة لجميع شباب المحافظة للتطوع مع شباب الحزب خلال فترة الحملة.





وأضاف أمين تنظيم الحزب بالشرقية، أنه جار التحضير لعدد من الفعاليات في مناطق مختلفة، لافتًا النظر إلى قيام أمانة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ ذلك بشكل منظم.





وأضاف ان رئيس الحزب اعطي تعليماته لكل الامانات بتنظيم عدة فعاليات خلال الفترة القادمة تهدف للارتقاء ببلدنا الغالية.





وعلي جانب أخر شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع عدد من قري الوحدة المحلية ومن بينها قريتي "شنبارة وأبونجاح".





أكدت "أمل كمال" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة انه تنفيذا لتوجيهات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشأت الهامة والحيوية بمختلف قري المركز فقد تم شن حملة تطهير وتعقم مكبرة جابت عدد من القري التابعة لرئاسة الوحدة.





وأضافت "كمال" انه تم إجراء أعمال التطهير والتعقم باستخدام معدات رئاسة الوحدة بالتنسيق مع المجتمع المدني ومديرية الزراعة وتم تعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بقري "شنبارة وأبونجاح" وجار استكمال أعمال التطهير والتعقيم.