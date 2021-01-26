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فن

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير.. عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. محمد مهران يرد على انتقاد مشهد الحفلة بـ"لؤلؤ"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


بعد استخفافها بعالم الجن.. نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود

بتطور الأحداث المثيرة للرعب، تجد المذيعة نور التي تؤديها النجمة نور اللبنانية، نفسها هي الأخرى فريسة لأعمال السحر الأسود، لتمر بنفس تجربة صديقتها والتي استقبلتها نور في البداية باستخفاف واستنكار، لينتهي بها الحال بطلب المساعدة منها، وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى منصة Watch It.


عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. تفاصيل

يعرض فيلم "حظر تجول" لأول مرة على شاشة التلفزيون مباشرة من قاعات السينما يوم 29 من يناير الجاري عبر شبكة OS N

محمد مهران ردا على انتقاد مشهد الحفلة في "لؤلؤ": العمل ليس مبنيا على أحداث حقيقية

رد محمد مهران، كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ على الانتقادات التي وجهت لمشهد حفلة "لؤلؤ" التي تجسدها مى عمر، ووصف البعض له بالمبالغ فيه.

بعد تدهور صحته.. مها الصغير تدعو لوالدها بالشفاء

شاركت الاعلامية مها الصغير متابعيها صورة لوالدها خبير التجميل محمدالصغير وارفقت معها دعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

كشفت الاعلامية مى حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية.

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