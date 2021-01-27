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برلمان

بعد توفير فرص عمل لهم .. برلماني: مشكلات ذوى الإعاقة ستحل تحت قبة البرلمان الفترة المقبلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:01 ص
ذوي الاعاقة - ارشفية
ذوي الاعاقة - ارشفية
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القسم السياسي
أشاد النائب علي نور، عضو مجلس النواب، بتوقيع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم  بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة قدمت دعم كبير لذوي الهمم خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يوجه بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والفترة المقبلة سنعمل في مجلس النواب لحل المشكلات الخاصة بهم". 

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أهمية البحث عن فرص عمل وتشتغيل ذوي الإعاقة من قبل الدولة فهم ثروة قومية يجب استغلالها، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون من االقدرات ما يدفعهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

وتابع:" ذوي الهمم لهم الحق في توفير فرص عمل لهم وتمكينهم في المجتمع بصورة تليق بيهم" .

الجدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، شهدت اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم  بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى منى شبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة،حيث تستهدف المذكرة تحويل أحد فروع مطاعم الشركة "بيتزا هت الجيزة" وتشغيله كاملًا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع.

 والتى تأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.
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