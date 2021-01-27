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تعليم

إزاي تحافظ على صحتك وتنمي موهبتك؟ .. كورسات وندوات بتربية نوعية عين شمس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:31 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال وحيد هشام رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إن الكلية تهتم بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب من خلال الأنشطة الطلابية التي يقدمها الاتحاد الطلابي أثناء إجازة منتصف العام الدراسي. 

و أوضح أن الكلية نظمت ندوة عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرئيسة بالفيسبوك عن الإهتمام بصحة الطلاب أثناء تلك الفترة من أزمة كورونا مع أخصائية التغذية والعلاج الطبيعي. 

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم تنظيم كورس الرسم الذي يسمل كافة الأساسيات التي يحتاجها الطلاب لتنمية مواهبهم وإظهار إبداعتهم. 

وأوضح أن الإتحاد الطلابي الآن يعمل علي خطة تطوير الأنشطة من حيث تأهيل الطالب لسوق العمل بعد التخرج وذلك بعد موافقة إدارة الكلية عن طريق مبادرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قرار الإعتماد علي التعليم عن بعد .

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وأوضح " هشام " خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد ،أن النشاط الطلابي هذا العام يهتم بالطالب من حيث تاهيل الطلاب بالمهارات الحياتية والمسابقات العلمية والكورسات التي تساعدة في التطور ، لافتًا الى كورسات التعامل مع المنصات التعليمة والذي يعتبر أمر هام لكل طالب الآن للإعتماد علي التعليم الهجين والتعليم عن بعد. 

وأشار إلى سعى الاتحاد  لخلق وسيلة تواصل بين الطلاب ووحدة " الاى تي "من خلال الإيميل الجامعي أو أرقام للتواصل الخاص بدلًا من حضور الطالب الى الحرم الجامعي للحفاظ علي التدابير الوقائية. 

ولفت  الى الإهتمام بالطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة من حيث تقديم المسابقات والكورسات التي يحتاجها تلك الطلاب.
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