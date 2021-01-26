الشباب والرياضة: مصر سجلت تاريخا جديدا كعادتها فى مونديال اليد.. فيديو





وأضاف فوزي خلال تصريحات لفضائية ten أن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع أن يقدم بطولة كبيرة حتى الآن وأن يكون وسط عمالقة اللعبة بتأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة.





وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن القيادة السياسية داعمة للقطاع الرياضي والشباب، مؤكدا أن الرئيس وجه رسالة لفريق كرة اليد وكل الرياضيين وقال "أبنائي الأبطال" لما تم تحقيقه.





وأشار فوزي إلى أن مصر استطاعت ان تنظم البطولة وسط ظروف استثنائية، إلا أن مصر كانت على قدر التحدي ونظمت البطولة بشكل يليق بالدولة المصرية.





أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة في التاريخ تشهد 32 منتخبا، وتقام بدولة واحدة، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تسجل تاريخا جديدا كعادتها في الرياضة المصرية.