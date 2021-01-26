ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشباب والرياضة: مصر سجلت تاريخا جديدا كعادتها فى مونديال اليد.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:18 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة في التاريخ تشهد 32 منتخبا، وتقام بدولة واحدة،  مؤكدا أن مصر استطاعت أن تسجل تاريخا جديدا كعادتها في الرياضة المصرية.

وأضاف فوزي خلال تصريحات لفضائية ten  أن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع أن يقدم بطولة كبيرة حتى الآن وأن يكون وسط عمالقة اللعبة بتأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن القيادة السياسية داعمة للقطاع الرياضي والشباب، مؤكدا أن الرئيس وجه رسالة لفريق كرة اليد وكل الرياضيين وقال "أبنائي الأبطال" لما تم تحقيقه.

وأشار فوزي إلى أن مصر استطاعت ان تنظم البطولة وسط ظروف استثنائية، إلا أن مصر كانت على قدر التحدي ونظمت البطولة بشكل يليق بالدولة المصرية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة: لا صحة لتأجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد

عقب بطولة كأس العالم لليد.. الشباب والرياضة: ننتظر أحداث رياضية أخرى

١٤ قناة محلية وعالمية تنقل مباريات مونديال كرة اليد "مصر2021"

محمد عفيفي معلقا على مباراة مصر وتشيلي بمونديال اليد عبر أثير أون سبورت

مونديال 2021.. كيف نجحت مصر فى خطف الأنظار بأول أيام كأس العالم لكرة اليد|شاهد

وزير الشباب يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد اكتساح منتخب مقدونيا 38 /19

ترشيحاتنا

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

غرفة المنازعات تلزم اتحاد جدة بسداد 3 ملايين ريال لنادي الفيصلي

تجديد حبس متهمي الفيرمونت 45 يوما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021