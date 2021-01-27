آداب القاهرة: تجهيز مقررات الفصل الدراسي الثاني وطرحها على المنصة الإلكترونية

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن الكلية تجهز المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني .





وأضاف، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم طرح هذه المقررات على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية (بلاك بورد)، بحيث تكون موجودة على النظام الخاص بالكلية .





اقرأ أيضًا :





وأوضح "كامل" أن الكلية تقوم بذلك لتتوافر هذه المقررات الدراسية عند الحاجة إليها ، وعدم تكرار ما حدث خلال العام الماضي ، لأنها لم تكن متوفرة ، بسبب الظروف الصحية المفاجئة التي شهدناها في ذلك الوقت .





وأشار إلى أن المقررات و البرامج الدراسية المطروحة خلال الفصل الدراسي الثاني كما هي دون زيادة أي مقررات عليها ، كما أنها ستكون متاحة لجميع الطلاب عند دخولهم على المنصة .





وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية تعمل دائما على التواصل مع طلابها ، والتفاعل معهم على المنصة الالكترونية ، حيث إنه تم عمل تقييمات لأعضاء هيئة التدريس على هذا التفاعل ومدى تجاوب الطلاب معهم واستيعابهم لهذه المقررات .