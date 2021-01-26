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جوهر نبيل عن مباراة منتخب اليد مع الدنمارك: مفيش حاجة اسمها مستحيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:30 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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هاني حسين
قال  جوهر نبيل نجم، منتخب مصر لكرة اليد السابق، تعليقا على مباراة منتخب مصر والدنمارك في دور الثمانية في مونديال اليد، إن منتخب الدنمارك منتخب صعب ولديه أفضل لاعبي العالم في كرة اليد.

وأضاف جوهر نبيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، "حارس مرمى الدنمارك أفضل حارس في العالم".

وتابع جوهر نبيل "مفيش حاجة اسمها مستحيل و منتخبات مصر للناشئين والشباب حققوا أرقام قياسية وحققوا نتائج إيجابية في مختلف البطولات التي شاركوا فيها".

وأكد جوهر نبيل "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز على الدنمارك على الرغم من صعوبة اللقاء  ونحن من أفضل دفاعات المنتخبات في البطولة إلى الآن".

ولفت جوهر نبيل إلى أن "مفاتيح المكسب على الدنمارك هو السيطرة على ايقاع المباراة وإبطاء سرعة اللقاء لأن منتخب الدنمارك سريع للغاية"، مختتما "حال فوز منتخب مصر سوف نلاقي الفائز من مباراة منتخب إسبانيا والنرويج وفي حال الخسارة نلاقي الخاسر منهم على المراكز المتبقية".

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