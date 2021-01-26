ملحمة وطنية.. أحمد موسى يعرض بداية تطوير قرية منشأة الكرام بالقليوبية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن أول عملية تطوير لقري مصر في قرية الكرام في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.





وأظهر التقرير، حجم العمل الكبير للبنية التحتية في القرية، وحجم الإنشاءات التي تتم بتوجيهات من الدولة.





من جانبه عبر الإعلامي أحمد موسي، عن عميق تقديره بالبداية السريعة لتطوير القرى، واصفًا الأمر، قائلا :"ملحمة وطنية على أرض مصر".



