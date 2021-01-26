ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملحمة وطنية.. أحمد موسى يعرض بداية تطوير قرية منشأة الكرام بالقليوبية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:55 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن أول عملية تطوير لقري مصر في قرية الكرام في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية. 

وأظهر التقرير، حجم العمل الكبير للبنية التحتية في القرية، وحجم الإنشاءات التي تتم بتوجيهات من الدولة.

من جانبه عبر الإعلامي أحمد موسي، عن عميق تقديره بالبداية السريعة لتطوير القرى، واصفًا الأمر، قائلا :"ملحمة وطنية على أرض مصر". 

وأكد أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتطوير القرى المصرية أمرا يشعرنا بالفرحة، مقدما التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوسع في مشروع «حياة كريمة»

أخبار سارة من الرئيس السيسي للمصريين.. تطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات.. توسيع نطاق مشروع حياة كريمة بتكلفة نصف تريليون جنيه.. و350 ألف وحدة سكنية جديدة

أحمد موسى: ما يتم من إنجازات لم يحدث فى مصر عبر تاريخها

محافظ كفر الشيخ: الهيئة الهندسية حلت أزمة مشروع الإسكان الاجتماعي

محافظ القليوبية: لجان لتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس

4500 قرية في 3 سنين.. الرئيس السيسي للإعلاميين: نغير وجه الريف المصري

ترشيحاتنا

تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر

وزير التموين يكشف سبب نقص أسطوانات الغاز وتراجع وزنها.. تفاصيل

منها طائرة وتوكتوك.. سيارات امتلكها عبد السلام النابلسي.. صور

دهس شابا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة مع الإيقاف

مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021