«المجلة اللندنية» تدشن موقعها الجديد بلغاته الأربع.. في احتفالية افتراضية

احتفلت أسرة مجلة «المجلة»- في حفل افتراضي- بتدشين الواجهة الرقمية الحديثة لموقعها الإلكتروني الجديد على الإنترنت، بعد تطويره وإعادة هيكلته والاستفادة من أحدث تقنيات صناعة النشر والإعلام، والتي تتضمن تكاملا لخدمات الأونلاين، والنشر الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتقارير والتحقيقات المرئية، وأحدث الأخبار الآنية، التي يجري تحديثها على مدار الساعة، عبر شبكة مراسلين تنتشر في أهم العواصم والدول حول العالم.





«المجلة»- كما هو معروف- هي الإصدار السياسي السعودي الذي يصدر من لندن «إلكترونيا»، و«بي دي إف» بـ4 لغات، هي: (العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية). ومنذ صدور طبعتها الأولى عام 1980، اعتُبرت «المجلة» إحدى أهم وأبرز المجلات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية العربية والدولية.





وقد هنّأ السياسي الأميركي الديمقراطي المخضرم، دينس روس، أسرة «المجلة» بمناسبة تدشين موقعها الجديد، مؤكدًا في كلمة مسجلة له على الموقع الإلكتروني حرص القادة السياسيين في الولايات المتحدة على متابعة موضوعات «المجلة»... وعبر دينس روس عن تقديره للجهود المبذولة في المجلة السعودية المتميزة.





«المجلة» هي إحدى أقدم وأعرق إصدارات «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، ويترأس تحريرها السيد غسان شربل، رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، ويحررها الزميل مصطفى الدسوقي.