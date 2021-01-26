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حوادث

دهس شابا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة مع الإيقاف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نجل وزير سابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بدهس موظف تحت عجلات سيارته على طريق الواحات، والتي تصالح فيها مع أسرة المجني عليه.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض قد ألقت القبض على المتهم فى ديسمبر من العام الماضي, لاتهامه بدهس المجني عليه "ش. س" 42 عامًا، سكرتيرًا بمحكمة جنوب الجيزة, وذلك أمام دريم لاند بطريق الواحات.
وأوضحت التحريات أن المتهم المتسبب في مقتل الضحية هو نجل "أ .ع.ت"، وزير الاستثمار الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه.

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