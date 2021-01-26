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ديني

حكم صلاة الجمعة للمسافر.. اعرف رد الإفتاء.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:31 م
حكم صلاة الجمعة للمسافر..
حكم صلاة الجمعة للمسافر.. اعرف رد الإفتاء
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز ويرخص للمسافر ألا يصلي صلاة الجمعة ويصليها ظهرا.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "ما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟ أن من شروط وجوب الجمعة، على المسلم البالغ العاقل المقيم في البلد، فالمسافر سقطت عنه الجمعة ولكن لا تسقط عنه فريضة الظهر.

حكم من غلبه النوم وترك صلاة الجمعة
حكم النوم عن صلاة الجمعة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب شلبي، قائلًا: إن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر. 
وأشار الى أن هناك بعض الرجال الذين لا يذهبون لصلاة الجمعة ويصلونها ظهر فهذا حرام ولا يجوز، فمن يترك ثلاثة جمع وراء بعض فيطبع الله على قلبه "ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد فى تركها وعيد شديد كما فى الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائى]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

وتابع : أنه يجب أن نصلى الجمعة فى المسجد ومن السنن الذهاب مبكرًا فمن يحضر المسجد والإمام يقيم الصلاة فلا يأخذ ثواب صلاة الجمعة.

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