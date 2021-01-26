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رئيس اتحاد اليد عن إدعاء سلوفينيا: قاعدين في فنادق 5 نجوم واللي يجيله تسمم ميقطعش تيشيرت لاعبي مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 م
منتخب مصر وسلوفينا
منتخب مصر وسلوفينا لكرة اليد
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هاني حسين
قال  هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ورئيس اتحاد اليد،  تعليقا على  إدعاء منتخب سلوفينيا بتعرض لاعبين في المنتخب للتسمم بسبب الطعام، :" كنت أتمنى أن تكون  نظرة سلوفينيا للبطولة من خلال وجهة نظر  32  منتخب سعيد بالتواجد في مصر ويشكر في التنظيم وسط أجواء رائعة".
 
وأضاف هشام نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، :"  كنت اتمنى من  منتخب سلوفينيا السماع إلى إشادات 31 منتخب آخر عن تنظيم مصر ".

ولفت هشام نصر:"  مصر من الدول القلائل التي قامت بتسكين  المنتخبات المشاركة في البطولة في فنادق 5 نجوم ".

 ولفت هشام نصر:" نظام تقديم الطعام في الفنادق «أوبن بوفيه» لكل بعثات المنتخبات وليس كل منتخب على حدى ".

 وأكمل هشام نصر:" منتخب بيلاروسيا يقيم مع منتخب سلوفينيا في نفس الفندق ولم يصدر منهم شكوى بسبب الطعام، ومن الطبيعي ان يشكو المنتخب السلوفيني قبل المباراة وليس بعدها، ولو لاعب  من سلوفينيا عنده تسمم هيقطع تيشيرت لاعب منتخب مصر إزاي".

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