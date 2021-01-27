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محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق في كفر الشيخ .. اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:03 ص
قطع المياه
قطع المياه
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قسم المحافظات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مناطق (قرية الحاج على والرصيف والحصفة وفرج الشامى والمثلث والرغامه  وتوابعها)، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٨ مساء من نفس اليوم.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع  للقيام بأعمال الصيانة وتركيب وتغيير محابس بمحطة مياه الحاج على التابعة لمنطقة الرياض.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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