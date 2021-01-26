لجنة مكافحة كورونا: الفيروس تحت السيطرة.. والإجراءات الاحترازية ضرورة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إن فيروس كورونا في مصر تحت السيطرة بسبب وعي المصريين والالتزام بالإجراءات الاحترازية. وضعوالالتزامبالإجراءات





وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى مع انخفاض الإصابات.





وتابع حسام حسني "الوضع الوبائي في مصر في انخفاض مستمر ونسبة الإشغال في المستشفيات وغرف الرعاية المركزة بدأت في الانخفاض".





وأكد حسام حسني "زيادة معدل الوفيات نتيجة إصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالفيروس وتعرضهم لمضاعفات".





وتابع "نسب الشفاء بفيروس كورونا جيدة للغاية وفي تحسن مستمر بفضل وعي المصريين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية".



