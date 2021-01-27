«التضامن» توقع مذكرة تعاون مع المصرية للمشروعات السياحية لتدريب وتشغيل 30 من ذوي الهمم.. نواب: توفير فرص عمل يؤكد اهتمام الدولة بهم.. والسيسي أعاد لهم حقوقهم

عبد الفتاح محمد: السيسي أعاد لذوي الهمم حقوقهم.. وتوفير فرص عمل لهم واجب وطني وإنساني

آمال رزق الله: توفير فرص عمل لذوي الهمم يؤكد على اهتمام الدولة بهم

علي نور: الدولة قدمت دعمًا كبيرًا لذوي الهمم خلال السنوات الماضية.. والقادم سيكون أفضل لهم





شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.





وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى منى شبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة، حيث تستهدف المذكرة تحويل أحد فروع مطاعم الشركة "بيتزا هت الجيزة" وتشغيله كاملًا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع والتى تأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية الاتفاقية التي قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مع والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بهدف تمكين 30 فردًا من ذوي الهمم، مشيرين إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا لذوي الهمم خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وفي هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في توفير فرص عمل لذوى الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال عقد اتفاقيات بين القطاعين العام والحكومي لدمجهم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مع والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية تؤكد ذلك الاتجاه.





وأضاف "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً بالغًا في الآونة الأخيرة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بكافة السبل، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية التامة للاشخاص ذوي الاعاقة سواء في اعداد الدستور أو التمثيل النيابي .





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لكشف المواهب وتنمية مهارات الأطفال من ذوى الهمم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، واستثمار لقدراتهم الفنية والإبداعية، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يمتلكون قدرات خاصة لما تكون عند الأطفال العاديين .





وبدورها، أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على أهمية توفير فرص تدريب وعمل لائقة لذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع، مشيدة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بهدف تدريب وتشغيل 30 من ذوي الهمم.





وأفادت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات والقطاعات المختلفة خاصة في تلك الآونة التي نشهد فيها تنفيذ وافتتاح مشروعات قومية جديدة، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب من أجل توظيفهم.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال توفير لهم فرص تدريب وعمل في الأماكن المختلفة، مطالبة بزيادة الاتفاقيات بين القطاع الحكومي والخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لهؤلاء الشباب الذين يتعرضون للتفرقة العنصرية في بعض الأحيان نظرًا لحالاتهم.





من جانبه،أشاد النائب علي نور، عضو مجلس النواب، بتوقيع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.





وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة قدمت دعماً كبيراً لذوي الهمم خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يوجه بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والفترة المقبلة سنعمل في مجلس النواب لحل المشكلات الخاصة بهم".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية البحث عن فرص عمل وتشغيل ذوي الإعاقة من قبل الدولة فهم ثروة قومية يجب استغلالها، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون من القدرات ما يدفعهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.





وتابع:" ذوو الهمم لهم الحق في توفير فرص عمل لهم وتمكينهم في المجتمع بصورة تليق بيهم" .