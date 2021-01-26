نائب: حالة حقوق الإنسان في مصر ممتازة وانتقادات الكونجرس الأمريكي ملفقة وكاذبة

أكد النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن محافظة الاسكندرية ، أن حالة حقوق الإنسان في مصر ممتازة، وكل ما يثار في هذا الامر كذب وتلفيق ، موضحا ان هناك سيادة للقانون ومواجهات حادة وحتمية مع الفساد والانتصار دوما للعدالة.





وقال الصغير خلال تصريحات له اليوم، أن ما تقوم به مصر في مجال حقوق الانسان وتحسين البيئة التي يعيش فيها ملايين المصريين سواء في السكن او المياه او الكهرباء أو البنية التحتية أو الصحة، يؤكد انه حدثت نقلة كبيرة في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الماضية، موضحا انه لا يوجد لدينا معتقلين سياسين وانما متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابه العامة، قائلا: قضاء مصر نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لاى اعتبارات سياسية





وشدد عضو مجلس النواب، على رفضه التام، لبعض الانتقادات من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين دأبوا على استخدام حقوق الإنسان شماعة للنيل من مصر، مشيرا الى رفضه التام اي تدخل لاعضاء برلمان دولة أخرى في الشأن الخاص لنا لان لدينا مجلسي النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصري





ولفت الصغير الى ، ان مصر لا تدخر جهدا في تعزيز الحقوق والحريات وأن ما يتردد عبر الكونجرس الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي بخصوص وجود معتقلين في البلاد كذب فج رخيص، مطالبا هذه الجهات، بتقصي الحقائق قبل إصدار الانتقادات ورؤية الأوضاع التي كانت تعانيها مصر قبل سنوات أمام الارهاب والفوضى.





وتابع عضو مجلس النواب ، أنه على الكونجرس الأمريكي أن ينظر في أحوال الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية بدلا من التجرؤ على مصر وسرد مزاعم وأكاذيب لاوجود لها.