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التضامن الاجتماعي: هناك أربع لجان تشكلت لبحث أوجه تطوير القرى.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 م
الريف المصري
الريف المصري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن، إن القري المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتمام ليس لة مثيل منذ عام 1952 حتى 2021 وسيتم تطوير 4584 قرية مصرية علي مستوي الجمهورية .

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: هناك أربع لجان تشكلت لبحث أوجه تطوير القري من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان المجتمع المصري بالكامل يبدي اهتمام كبير بمبادرة تطوير الريف المصري .

واوضح  مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن : هناك 60 % من إجمالي سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في الريف مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت تعمل في البداية على تطوير القري الأكثر فقرا والان نعمل علي جميع المراكز التي تحتوي علي القري داخل الجمهورية وهذا كان تكليف من رئيس الجمهورية بتطوير جميع القري .

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