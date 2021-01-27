جامعة طنطا تحتفل باليوم الوطني للبيئة .. اليوم

تحتفل جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني للبيئة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





واكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر .





أوضح ‏الدكتور محمد السيد، القائم بالأعمال كلية الزراعة بجامعة طنطا، أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة سوف تتضمن تنظيم معرضًا للنباتات أمام بوابة إدارة الجامعة من شارع الجيش في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وزراعة بعض الأشجار داخل مجمع الكليات بسبرباى بجوار كلية الآداب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.





وأضاف الدكتور محمد السيد، أنه من المقرر تنظيم ندوة إرشادية (on line) حول الطاقة الشمسية وأهميتها فى الحفاظ على البيئة، وتجميل الأسطح والمبانى بالنباتات من الساعة الثانية عشرة حتي الواحدة ظهرًا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



