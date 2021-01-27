ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعة طنطا تحتفل باليوم الوطني للبيئة .. اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:02 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
قسم المحافظات
تحتفل جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني للبيئة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر .

أوضح ‏الدكتور محمد السيد، القائم بالأعمال كلية الزراعة بجامعة طنطا، أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة سوف تتضمن تنظيم معرضًا للنباتات أمام بوابة إدارة الجامعة من شارع الجيش في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وزراعة بعض الأشجار داخل مجمع الكليات بسبرباى بجوار كلية الآداب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأضاف الدكتور محمد السيد، أنه من المقرر تنظيم ندوة إرشادية (on line) حول الطاقة الشمسية وأهميتها فى الحفاظ على البيئة، وتجميل الأسطح والمبانى بالنباتات من الساعة الثانية عشرة حتي الواحدة ظهرًا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق حملة توعية روتاري من زراعة عين شمس

"سعفان" و"غلاب" و"قبطان" يوقعون مذكرة تفاهم "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بأسوان

"سعفان" و"محجوب" و"قبطان" يوقعون مذكرة تفاهم "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بالأقصر

تجميل الأسطح والمباني بالنباتات يتصدر احتفال جامعة طنطا بـ يوم البيئة.. غدًا

ترشيحاتنا

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

حكم صلاة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة

حتى لو ببلاش ..أيمن حفني يعلن عن رغبته في اعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك

رئيس لجنة كورونا يكشف سبب انخفاض أعداد المصابين بالفيروس

استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

أحمد صلاح حسني معلقا على تعادل الأهلي وبيراميدز: مبقتش أعرف أتكلم في الكورة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

خليفة أينشتاين.. شاهد طفلة تتحدث بطلاقة في عمر 14 شهرًا فقط.. صور

شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية