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لجنة مكافحة كورونا: اللقاح المتواجد في مصر الأغلى بالعالم والفاكسين سيقضى على الوباء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إنه بداية التطعيم بلقاح كورونا يعتبر  بداية الأمل في نهاية الوباء .

وأضاف  حسام حسني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، :"  الامل الوحيد في  نهاية هذا الوباء هو اللقاح ".

 وأكمل حسام حسني:"  من تعرض للاصابة بـ فيروس كورونا لن يحصل على مناعة بشكل كامل ومن الممكن ان يصاب بالفيروس أكثر من مرة".

 وتابع حسام حسني:" مصر بحثت عن اللقاحات الأمنة والفعالة من اجل ضمان صحة المصريين"، مضيفا:"  اللقاح المتواجد في مصر اغلى لقاح على مستوى العالم".
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