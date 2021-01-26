لجنة مكافحة كورونا: اللقاح المتواجد في مصر الأغلى بالعالم والفاكسين سيقضى على الوباء

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إنه بداية التطعيم بلقاح كورونا يعتبر بداية الأمل في نهاية الوباء .





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة "المذاع على قناة " أون"، :" الامل الوحيد في نهاية هذا الوباء هو اللقاح ".





وأكمل حسام حسني:" من تعرض للاصابة بـ فيروس كورونا لن يحصل على مناعة بشكل كامل ومن الممكن ان يصاب بالفيروس أكثر من مرة".



