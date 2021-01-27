خالد عكاشة: الوصول للاستقرار الأمني بعد 2011 تم بأسرع من المتوقع

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية : " كنت متوقعا الوصول إلى الاستقرار الأمني بعد 2011، ولكن ليس بهذه السرعة " ، مضيفًا أنه كان يتوقع فترة زمنية كبيرة لأن الإرهاب مدعوم من الخارج بشكل كبير .





وأشار" خالد عكاشة " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، إلى كلمة الرئيس السيسي، أثناء احتفاله بعيد الشرطة ، أكد فيها : " أن الإرهاب أصبح الأداة الواضحة لتحقيق المكاسب والمصالح السياسية لإدارة الصراعات السياسية " .





وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها منذ تدخلها في الثورة حتى الآن ، مشيرًا إلى أنها تدرس العديد من السيناريوهات ، وتقوم بوضع الخطط الاستراتيجية من أجل مواجهة الإرهاب والوصول إلى بر الأمان.



