ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: الوصول للاستقرار الأمني بعد 2011 تم بأسرع من المتوقع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:14 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
Advertisements
ندى رأفت
قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية : " كنت متوقعا الوصول إلى الاستقرار الأمني بعد 2011، ولكن ليس بهذه السرعة " ، مضيفًا أنه كان يتوقع فترة زمنية كبيرة لأن الإرهاب مدعوم من الخارج بشكل كبير . 

وأشار" خالد عكاشة " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، إلى كلمة الرئيس السيسي، أثناء احتفاله بعيد الشرطة ، أكد فيها : " أن الإرهاب أصبح الأداة الواضحة لتحقيق المكاسب والمصالح السياسية لإدارة الصراعات السياسية " . 

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها منذ تدخلها في الثورة حتى الآن ، مشيرًا إلى أنها تدرس العديد من السيناريوهات ، وتقوم بوضع الخطط الاستراتيجية من أجل مواجهة الإرهاب والوصول إلى بر الأمان. 

وعقب "عكاشة": " لذلك كانت القوات المسلحة حاضرة في يوم 28 يونيو لحماية أحداث الثورة المصرية من أجل الحفاظ على تماسك الدولة " .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة لـ "أ ش أ": زيارة الرئيس لـ جوبا خطوة شديدة الأهمية.. وتعزز شراكات مصر الاستراتيجية في القارة

من أنجح العلاقات .. خبير: العلاقة بين مصر وفرنسا نموذج لدول شمال وجنوب المتوسط

حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا.. خالد عكاشة يفجر مفاجأة عن هذا التصريح

وفد الجنوب الليبي: نثمن جهود مصر بقيادة السيسي للحفاظ على سلامة شعبنا ووحدة أراضينا

العميد خالد عكاشة يوضح أهمية الدور المصري في مجلس التعاون الخليجي.. فيديو

خالد عكاشة: المؤسسات الأمريكية ستتعامل بكل صرامة مع أحداث الكونجرس

ترشيحاتنا

محمد فاروق يفتح النار على التحكيم: عايزين نعرف انتوا بترجعوا للـ VAR إمتى؟

الإسماعيلي يكشف عن المرشحين الـ 3 للتوقيع مع الدراويش من الأهلي

مشاغب.. ميدو يسخر من صورة له في طفولته

حدث ليلاً | 643 حالة إيجابية جديدة.. كشف موعد تطعيم المصريين.. «الصحفيين» تخاطب وزيرة الصحة.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا

صحيفة بريطانية: مصر أفضل وجهة سياحية للسفر في ظل كورونا

الصحة: تسجيل 643 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و55 وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

شاهد.. قطة تنجح في إنقاذ رضيع من الموت | فيديو