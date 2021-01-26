الإفتاء: خير أجناد الأرض تطلق على رجال الجيش والشرطة.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك أشخاصا يعملون في الخفاء، منوها أننا في ذكرى ثورة 25 يناير علينا أن نتذكر رجال الشرطة الذين يعملون على حماية أمن الوطن.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن رجال الشرطة كانوا سببا في استقرار الوطن والحفاظ عليه، منوها أن أي شخص يحافظ على مصر علينا أن نضعه فوق رؤوسنا.





وأكد أن مؤسسات الدولة وطنية كلها تعمل من أجل مصلحة الوطن، منوها أن رجال الشرطة في 25 يناير حافظوا على أمن الوطن وسلامته ، فهم يعملون لخدمة الوطن وسلامته وحفظ أمنه واستقراره.





وأوضح، أنه ينبغي علينا أن نفتخر برجالنا وندعو لهم سواء من هم على قيد الحياة أو من ضحوا بأرواحهم فداءا لمصر، منوها أن لفظ "خير أجناد الأرض" يطلق على رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية.





واختتم لقائه، بقراءة سورة الفاتحة على شهداء القوات المسلحة والشرطة وكل من ضحى بروحه فداءا لهذا الوطن.