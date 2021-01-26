ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري مناعة يكشف عن المدة الزمنية اللازمة لإنتاج لقاح لـ كورونا ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:13 م
لقاح
لقاح
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن العمل على التجارب السريرية لأي لقاح أو دواء يأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنوات، وعدة شهور لا تكفي للإنتاج.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أن ما قيل على لسان رئيس فنزويلا غير صحيح، مشيرا إلى أن تصنيع الدواء أو اللقاح قد يستغرق 10 سنوات.

وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، "لم يتم تصريح تداول العقار مباشرة، بل تتم تجربته على أعداد صغيرة من البشر لمعرفة تأثيره عليهم".

وأشار إلى أنه لكي نصل إلى المرحلة الرابعة من إنتاج الدواء أو اللقاح لفيروس كورونا يجب أن نتأكد من معرفة الآثار الجانبية لما تم إنتاجه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا على المحك .. فايزر تكتب نهاية Covid-19

شاهد.. فعالية لقاحات كوفيد 19 ودلالات الأرقام لكل لقاح

هل يمكن للعالم أن يقول قريبًا وداعًا لفيروس كورونا ويعود إلى أيام ما قبل الجائحة؟ لقاحات فايزر وموديرنا وأكسفورد الأمل في الخلاص من الكابوس القاتل.. وهذا أسوأ سيناريو يمكن حدوثه بعد تطعيم الناس

الفريق الطبي لـ لقاح كورونا: ندرس تأثير اللقاح من جميع الزاويا.. فيديو

وزير الصحة الأسبق: مصر دخلت الموجة الثانية.. ونشهد زيادة في الحالات

استشاري مناعة تفجر مفاجأة جديدة بخصوص لقاح كورونا

ترشيحاتنا

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

أول دولة أوروبية تسجل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار