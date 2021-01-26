استشاري مناعة يكشف عن المدة الزمنية اللازمة لإنتاج لقاح لـ كورونا ..فيديو

أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن العمل على التجارب السريرية لأي لقاح أو دواء يأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنوات، وعدة شهور لا تكفي للإنتاج.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أن ما قيل على لسان رئيس فنزويلا غير صحيح، مشيرا إلى أن تصنيع الدواء أو اللقاح قد يستغرق 10 سنوات.





وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، " لم يتم تصريح تداول العقار مباشرة، بل تتم تجربته على أعداد صغيرة من البشر لمعرفة تأثيره عليهم".





وأشار إلى أنه لكي نصل إلى المرحلة الرابعة من إنتاج الدواء أو اللقاح لفيروس كورونا يجب أن نتأكد من معرفة الآثار الجانبية لما تم إنتاجه.