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مدير عزل العجوزة: من أصيب بالفيروس مؤخرا لا يحصل على التطعيم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العزل بالعجوزة، إنه تم البدء في تسجيل  رغبات الحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية.

وأضاف  طارق السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، أنه هناك إقبال على التسجيل  من الأطقم الطبية للحصول على اللقاح .

وتابع، من أصيب بالفيروس مؤخرا ومن يعاني من أعراض كورونا لا يحصل على التطعيم لحين زوال الأعراض".

وأكمل طارق السيد:"  كلنا لازم نحصل على التطعيم للحفاظ على صحتنا وحياتنا وصحة المرضى والمصابين لتوفير الرعاية الصحية لهم ".
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