اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الاحمر، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء ، لمدة ٦ ساعات عن عدة مناطق بمدينة الغردقة.





وتشمل مناطق انقطاع الكهرباء، عمارات منخفض التكاليف 608 وحدة بالميناء ومساكن عمارات على خليل وبنك بلوم، عمارات منطقة قسم الشرطة القديم والاشلاق بالإضافة إلى ٥ مناطق أخري بمدينة الغردقة.







يأتي ذلك لمدة ٦ ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لصيانة المحولات الكهربائية.





وأكدت شركة الكهرباء أن هناك خطة لصيانة المحولات تأتي تباعا لتفادى أى أعطال مفاجئة.



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