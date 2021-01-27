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محافظات

اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في البحر الأحمر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:01 ص
كهرباء
كهرباء
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قسم المحافظات

أعلنت محافظة البحر الاحمر، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء ، لمدة ٦ ساعات عن عدة مناطق  بمدينة الغردقة.


وتشمل مناطق انقطاع الكهرباء، عمارات منخفض التكاليف 608 وحدة بالميناء ومساكن عمارات على خليل وبنك بلوم، عمارات منطقة قسم الشرطة القديم والاشلاق بالإضافة إلى ٥ مناطق أخري بمدينة الغردقة.


يأتي ذلك لمدة ٦ ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لصيانة المحولات الكهربائية.


وأكدت شركة الكهرباء أن هناك خطة لصيانة المحولات تأتي تباعا لتفادى أى أعطال مفاجئة.

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