توفى داخل الطيارة.. آية عبد الرحمن تكشف آخر كلمات للراحل أبو طالب توفيق

وكشفت أن الراحل كان حريص أثناء التسجيل تواجد العاملين، ولم يحرص على أن يكون الحوار له فقط.

ولفتت إلى أن أخر سؤال للراحل " أهم ما يميز المهندس المصري عن أى مهندس بالعالم" وقال إن المهندس المصري يستطيع تعلم أى شئ، ويتفوق ويتميز.

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنه في اثناء اجراء تلفزيوني مسجل مع المهندس الراحل أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة و الاعمال الفنية، وأثناء الحديث عن المهندسين المصريين توفى.

و قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها تمارس مهنة الإعلام من 10 سنوات ، ولكنها تعرضت لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن.





وأضافت آية عبد الرحمن، أنها وضعت فى أصعب موقف قد يوضع به إعلامي، أثناء تأديته لعمله و أنها كانت مكلفة بإجراء حوار تليفزيونيً مع شخص محترم جدا، خلال جولة ستقوم بها بأحد الأماكن، وبالفعل ذهبت في طريقها إلى هذا الرجل، لتقوم بعملها، ومع بداية تسجيل الحوار شعرت أن هذا الرجل يعاني من بعض التوتر بعدما شاهدت تعرقه بشكل كبير.





وأشارت إلى أنها طلبت من زملائها إيقاف التصوير، وطلبت من الرجل أن يتوقف حتى يجمعا أفكارهما سويًا، ويكملا الحوار بشكل جيد.





وتابعت أنه بعد فترة قصيرة، طلب الرجل استكمال الحوار، وعرض عليها ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجأت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفىا،خلال أقل من 30 ثانية.

وقالت: "الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستاهلش كل هذا التكالب والتصارع علشان تبعد زميلك لك بالعمل عن المكان أو المنصب الذي ترغب في الوصول إليه".