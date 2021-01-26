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خبير بالشئون الأفريقية: مصر تسير بخطى واضحة في حل مشكلة سد النهضة ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:10 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
أكد اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشئون الأفريقية، أن مياه النيل بالنسبة إلى مصر مسألة حياة أو موت، وليس لدينا رفاهية للاختيار لأننا في مرحلة الفقر المائي، ولكن إثيوبيا تصر على اتخاذ إجراءات تصعيدية.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج رأي عام عبر فضائية "ten"، أن مصر والسودان فقدا الثقة تماما بسبب التعنت الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطى واضحة في حل مشكلة سد النهضة.

تابع الخبير في الشئون الأفريقية، أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري اليوم أمام البرلمان كانت قوية، مؤكدا أن ملف سد النهضة على أولويات السياسة الخارجية للدولة.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية مستمرة في عملية التفاوض من دون المساس بالأمن القومي للمياه في مصر.

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