ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحث العلمي : الأبحاث التي نشرها العلماء المصريون تتجاوز 32 ألفا .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:20 م
الدكتور محمود صقر،
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكارات بالبحث العلمي، يتابع التقارير العالمية التى تنشر حول أداء مؤسسات البحث العلمي حول العالم.

أضاف صقر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه من خلال المرصد المصري تأكد أن عدد الأبحاث التي نشرها العلماء المصريون تجاوز 32 ألف ورقة علمية وذلك بزيادة 25% عن عام 2019.

كشف أن مجتمع البحث العلمى المصري يتميز جدًا في المدارس الخاصة بالكيمياء، وعلوم المواد، والهندسة، والطب، والعلوم الزراعية، وفي المرتبة الأخيرة العلوم الاجتماعية الإنسانية، لأن النشر فيها باللغة العربية، ونعمل على نشرها باللغة الإنجليزية لزيادة نسب انتشارها.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021