البحث العلمي : الأبحاث التي نشرها العلماء المصريون تتجاوز 32 ألفا .. فيديو

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكارات بالبحث العلمي، يتابع التقارير العالمية التى تنشر حول أداء مؤسسات البحث العلمي حول العالم.





أضاف صقر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه من خلال المرصد المصري تأكد أن عدد الأبحاث التي نشرها العلماء المصريون تجاوز 32 ألف ورقة علمية وذلك بزيادة 25% عن عام 2019.





كشف أن مجتمع البحث العلمى المصري يتميز جدًا في المدارس الخاصة بالكيمياء، وعلوم المواد، والهندسة، والطب، والعلوم الزراعية، وفي المرتبة الأخيرة العلوم الاجتماعية الإنسانية، لأن النشر فيها باللغة العربية، ونعمل على نشرها باللغة الإنجليزية لزيادة نسب انتشارها.



