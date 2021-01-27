استشاري التغذية العلاجية: الخلايا الدهنية للأطفال تبدأ منذ وجودهم في بطن الأم.. فيديو

أكد الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن الخلايا الدهنية (السمنة) لدى الأطفال تبدأ منذ وجودهم في بطن الأم، لذلك لا بد من الوقاية دائما وأبدا؛ لأنها خير من العلاج.





وأضاف فهمي خلال لقائه ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن بداية تغذية الطفل تبدأ من الشهور الأولى في الحمل، مشيرا إلى أن مشكلة سمنة الطفل تعيش معه فترة طويلة جداً.





وتابع استشاري التغذية العلاجية أن الأطفال من سن عام لـ 6 سنوات يكون لديهم فقدان رغبة في تناول الطعام، وهذا طبيعي، لافتًا إلى أن البدانة أنواع منها المفرطة أو المرضية، ولابد أن يذهب الطفل لطبيب أطفال لمعرفة وزنه وطوله.



