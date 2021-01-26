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محافظ الفيوم يشيد بالأطقم الطبية فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:03 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا للمستجد بالمحافظة بدأ اليوم، موضحًا أنه كان حريصًا أن يكون بجوار الأطباء بمستشفى التأمين للحجر الصحي بالفيوم.

أضاف محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه طبيب بشري وكان بجوار الأطباء لحطة تلقى اللقاح اليوم معلقًا : " انا بكون متابع مع الاطقف الطبية بشكل مستمر كونى طبيب بشري".

ولفت إلى أنه يتابع نتائج التجارب السريرية على لقاح الفيروس"، وان لقاح كورونا مثله مثل أي تطعيم يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ولا يوجد أي أعراض تم تسجيلها ويتم متابعتهم بعد التطعيم.

أشار إلى أن التطعيم مستخدم في العالم كله وليس المرة الأولى التي يستخدم فيها، متوقعا أن يكون هناك إقبال أعلى خلال الفترة المقبلة عندما يتأكد الناس أنه آمن.

وأوضح مصر تعاقدت على كافة أنواع التطعيمات المتاحة لكورونا، ولا بد أن يكون المواطن على علم بأن هذا أحد أساليب الحماية من كورونا.

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