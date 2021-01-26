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رياضة

موسيماني يكشف كواليس حديثه مع رمضان صبحي.. ويؤكد: بواليا يحتاج للدعاء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:27 م
موسيماني ومدرب بيراميدز
موسيماني ومدرب بيراميدز
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محمد رشاد
أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقتناعه بأداء فريقه في مواجهة بيراميدز رغم الفشل في تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن مناقشته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال المباراة كانت عادية.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبي: "لست سعيدا بالنتيجة رغم الأداء المقنع، اللاعبون أدوا جيدا منذ الدقيقة الأولى، ولعبنا بروح وشخصية الأهلي منذ بداية المباراة".

وأضاف: "أشيد بتحركات لاعبي خط الوسط وكان هناك الاتزام خططي، وطلبت من أحمد رمضان بيكهام الذي دفعت به بعد إصابة محمد هاني ضرورة مراقبة رمضان صبحي وأجاد اللاعب أمامه".

وأكمل: "كان لدينا تخوف في الارتداد الدفاعي السريع أمام هجمات بيراميدز الذي لم يكن لديه حلول سوى الهجمات المرتدة، كثرة هجماتنا كانت تخلق مساحات خلف الجناحين ولاعبو بيراميدز كانوا يسعون لاستغلالها".

وعن سبب مناقشته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أوضح موسيماني: "رمضان مثل أحمد فتحي لعبت أمامهما عندما كنت مدربا لصندوانز وكانت مناقشة عادية، أعرفه من قبل المباراة وأعرف شيكابالا أيضا".

وأكد: "كان أمرا طبيعيا ألا أقوم باستبدال أفشة لأنه كان سبب الفوز في آخر مباراة، الكل أهدر فرصا وهذا طبيعي في كرة القدم، أما والتر بواليا فيحتاج إلى دعواتنا وصلاتنا فقط حتى يحالفه التوفيق ويحرز الأهداف".

وأتم موسيماني قائلا: "لا أحب التعليق على التحكيم، دائما أنصح اللاعبين بالابتعاد عن التفكير في قرارات الحكام وعدم الحديث معهم مع التركيز في خلق مزيد من الفرص من أجل إحراز أهداف، وسنحت لنا فرص كثيرة كانت من الممكن أن تنهي المباراة، وأترك الحديث عن الحالات التحكيمية إلى المحللين".
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