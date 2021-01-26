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بايدن يمحي عهد ترامب بـ 29 أمرا تنفيذيا خلال أسبوع من الحكم.. إليك أهم قرارات الرئيس الأمريكي منذ دخوله البيت الأبيض

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:01 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
- أغلب قرارات الرئيس تعلقت بالشأن الداخلي
- بايدن يقرر إعادة الدعم للفلسطينيين والتأكيد على مبدأ حل الدولتين
- الرئيس الأمريكي يعيد البلاد لمنظمة الصحة العالمية ويوقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك 

منذ اليوم الذي تولى فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة، تحرك الرئيس الديمقراطي صاحب الـ 78 عامًا لإلغاء الكثير من القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووضع إجراءات حازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر بايدن أوامره بإنشاء مجموعة متنوعة من الحماية البيئية والتغييرات في سياسة الهجرة، ووصلت قراراته إلى داخل الجيش الأمريكي أيضًا وفيما يلي نستعرض أبرز القرارات التي اتخذها بايدن منذ توليه مقاليد الحكم، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

* اليوم الأول: يوم محو عهد ترامب

- قرار بتجميد الموافقة على القوانين التي صدرت في أيام ترامب الأخيرة.

- إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

- أمر تنفيذي لتعزيز المساواة العرقية.

- إلغاء الحظر المفروض على مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.

- أمر تنفيذي يفرض على المواطنين بارتداء الكمامة داخل الهيئات الفيدرالية.

- أمر تنفيذي بتنسيق الاستجابة ضد وباء كورونا على مستوى الحكومة.

- أمر تنفيذي بمراجعة سياسة الهجرة.

-أمر تنفيذي بإلغاء القيود التنظيمية على الوكالات الفيدرالية.

- أمر تنفيذي بدمج المهاجرين غير الشرعيين ضمن تعداد سكان الولايات المتحدة.

- أمر تنفيذي يحظر التمييز على أساس الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.

- وقف تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

- إعادة العمل ببرنامج "الحالمين" وهم الأطفال الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

- توسيع نطاق الإعفاءات من سداد الأقساط الدراسية وتمديد العمل بوقف تنفيذ أوامر الطرد من المنازل.

- إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد أن انسحب ترامب منها قائلا إن إشرافها على التصدي لجائحة كورونا لم يكن على النحو الملائم.

 * اليوم الثاني: خطوات حاسمة لاحتواء جائحة كورونا

- فرض الحجر الصحي الإلزامي وإجراء فحص فيروس كورونا لجميع الوافدين إلى الولايات المتحدة والتزامهم بارتداء الكمامات في جميع المواصلات.

- قرار بدعم أبحاث التجارب على لقاحات كورونا ورفع مستوى مرافق الرعاية الصحية طويلة الأجل في البلاد.

- توجيهات بتسهيل جمع البيانات المتعلقة بفيروس كورونا ومشاركتها ونشرها بين الجمهور.

- الاستعانة بالحرس الوطني في الاستجابة لفيروس كورونا

- أمر تنفيذي بإنشاء فرقة عمل معنية بمراعاة المساواة الصحية لمرضى كورونا وعدم التفريق بينهم حسب العرق أو عوامل أخرى.

- أمر تنفيذي بإعادة فتح المدارس واستمرار عملها.

اليوم الثالث: التركيز على أوضاع المعيشة للأمريكيين

- توسيع برامج المساعدة الغذائية بنسبة 15%.

- تجميد الديون الفيدرالية وتحصيل المدفوعات الزائدة من حوالي 2 مليون شخص من المحاربين القدامى.

- التأمين على العاملين الذين يرفضون العمل بسبب كورونا.

- إنشاء فرق لتوصيل المنافع وهي فرق معنية بتوزيع المساعدات الفيدرالية خلال فترة الوباء.

- أمر تنفيذي يستهدف تدخل السلطات لمعالجة الأزمة الاقتصادية وإغاثة الأعمال المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

اليوم السادس: التصدي لجميع أشكال العنصرية

- إلغاء الحظر المفروض على المتحولين جنسيًا للالتحاق بالجيش.

- فرض قيود إضافية على السفر للحد من انتشار كورونا والسلالات الجديدة منها.

- أمر تنفيذي يدعم شراء المنتجات الأمريكية.

- أمر تنفيذي يقضي بإعادة الدعم إلى الفلسطينيين وفتح البعثات الدبلوماسية المغلقة لدى السلطة الفلسطينية.
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