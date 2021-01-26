رئيس حزب الحركة الوطنية: ندعم حق المواطن في المعرفة.. ولا تهمني انتخابات ولا مقاعد محليات

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعًا برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك مع عدد من الأمانات النوعية بالأمانة العامة لمناقشة الخطط المستقبلية لكل أمانة على حدة في ضوء برنامج الحزب التدريبي والتثقيفي الذي انطلق الشهر الماضي في جميع المجالات بهدف رفع الوعي والمعرفة لدى المواطن.





وأكد رؤوف السيد رئيس الحزب خلال الاجتماع، ضرورة أن تنتقل برامج التدريب والتثقيف الي جميع المحافظات والأمانات الفرعية في المراكز والأقسام، مشددًا على أن المعرفة حق أصيل لكل مواطن والتدريب مسئولية تقع على عاتق الاحزاب والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعلي الجميع أن يقوم بدوره في مساندة الدولة في هذا الإطار لخلق جيل واعٍ لما يدور حوله من أحداث وتقلبات سياسية في محيطه الإقليمي والدولي حتي يكون لديه الوعي المعرفي الكافي الذي يؤهله أن يكون حائط صد ضد حملات التشكيك والتشويه.





وطالب بتفعيل وتوسيع نطاق برنامج الحزب التدريبي والانتقال به الى المحافظات على ان تتعاون كل الأمانات مع بعضها البعض بحيث تستفيد كل أمانة من خبرات وقدرات الامانة الاخري حتي نخرج بعمل متكامل يستفيد منه المواطن المصري في أي مكان مشيرًا الي أننا لا نستهدف أعضاء وكوادر حزب الحركة الوطنية المصرية فقط يا نحن نستهدف كل مواطن يحمل بطاقة الرقم المصرية ايمانًا بدورنا الوطني والسياسي تجاة بلدنا كما أننا لا نستهدف من حملات وبرامج التدريب الحصول علي مقاعد في المحليات أو دخول استحقاقات انتخابية ولكن هدفنا هو توصيل المعلومة وزيادة الوعي لدي المواطنين.





وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية ان مسلسل البرنامج التدريبي سينطلق من القاهرة وحتي الاسكندرية واسوان وتم تكليف كل امانات الحزب سواء النوعية او بالمحافظات لتجهيز الكوادر الراغبةًفي التدريب وايضًا تجهيز خبراء ومدربين علي مستوى رفيع لديهم من الخبرة والحس الوطني بما يجعلهم مؤهلين لتلك المهمة الوطنية التي تخدم المواطن والوطن مشددًا علي ان ذلك هو الهدف والمبتغي ويتكون جميع الدورات مجانية لن يتكلف المتدرب مليم واحد ولن بتكلف سوي مشقة الحضور الي قاعة التدريب اي كان موقعها .





واضاف أنه تم تكليف كل امانة بان تقدم خطتها التدريبية لمدة ستة اشهر مقبلة علي ان تشمل برامج التدريب والتأهيل في العديد من المجالات سواء النظم السياسية او المحليات او اعداد القادة والادارة والاعلام والمعسكرات التدريبية وسيتم صياغة ذلك في تصور عام واطار شامل يتم تطبيقة وفق جدول زمني وتنظيمي بين كل الامانات بحيث يخرج في النهاية عمل متكامل يشارك فيه الجميع بجهده وعلمه ومعرفته ووعيه .









واكد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي انه سيتم ايضا اعداد مخطط عام يخضع للمراقبة والمتابعة في التنفيذ كما سيتم استخدام وسائل تدريبية متطورة وفق برامج حديثة يشرف عليها متخصصين وسيتم ايضا مراجعة تصميم البرامج والمواد التدريبية ومتابعة وتقييم تنفيذ تلك البرامج وابصًا متابعة وتقييم خطة التدريب النصف سنوية وفق المستجدات التي ربما تطرأ عليها حسب تطورات الاحداث وضروريات المرحلة بحيث يكونًلدينل تنوع وقدرة علي التغيير والتبديل في نوعية البرامج المقدمة للشباب وتابع رؤوف السيد قائلًا : سيتم ايضا تدشين قسم خاص للتخطيط وتصميم البرامج التدريبية بهدف إعداد بعض المواد التدريبية بالتعاون مع الامانات النوعية وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وفقًا لاحدث النظم والسياسات والبرامج المنهجية والعلمية .





شارك في الاجتماع الدكتور احمد الضبع الامين العام ونائب رئيس الحزب اللواء احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب النائب عبدالاله عبد الحميد امين عام التنظيم واللواء عبد اللطيف محمد مستشار رئيس الحزب والدكتور مهندس احمد رؤوف مساعد رئيس الحزب الدكتور نور الشيخ امين التدريب والتثقيف الدكتور احمد نشأت امين الشباب والدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب ونهاد خيرالله امينة المرأة ومدحت نبيل امين عام الحزب بمحافظة القاهرة والدكتور كريم نور الدين امين المجالس الشعبية والمحلية ووائل حوار امين التواصل السياسي وخالد العوامي امين الاعلام والمتحدث الرسمي للحزب .