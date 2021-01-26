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تعليم

جامعة عين شمس تحتل المركز الثانى في الأبحاث المنشورة دوليا عام 2020

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:33 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
احتلت جامعة عين شمس المرتبة الثانية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين في عام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بعدد 2,987 بحث دولي ، وجاءت في الترتيب بعد جامعة القاهرة والتى احتلت المرتبة الأولي بعدد5,602 بحث دولي، وفي المرتبة الثالثة المركز القومي للبحوث بعدد 2811 بحث دولي.

جدير بالذكر أنه تم نشر 32 ألف بحث دولي في المجلات الدولية لباحثين مصريين في عام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بمعدل نمو قدره 25% عن عام 2019، حيث بلغ عدد الأبحاث الدولية المنشورة عام 2019 لمصريين 25725 بحث.

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و قد بلغ معامل تأثير الاستشهاد والذي يقيس جودة البحوث 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي، حيث يبلغ (المعدل العالمي1).

وذلك وفقا لما نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
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