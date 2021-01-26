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أخبار العالم

لا تغادروا البلاد.. أمريكا تصدر بيانا عاجلا بقرارات جديدة بشأن كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنه "حفاظا على سلامة الأمريكيين تنضم الولايات المتحدة للعديد من الدول في اتخاذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة فيروس كورونا".

وبحسب "الحرة"، قالت الخارجية الأمريكية في بيانها إنه " ابتداء من اليوم ستطبق إجراءات جديدة تقضي بأن يحصل كل المسافرين القادمين على فحص سلبي لكورونا في غضون 3 أيام قبل ركوب الطائرة".

وأضافت:"هذا الإجراء ينطبق على كل المسافرين من عمر السنتين وصاعدا بما في ذلك المواطنين".

ودعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون القنصلية  بالوكالة جميع الأمريكيين  الذين يفكرون بالسفر للخارج إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم بشكل جدي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في جميع أنحاء العالم 100 مليون إصابة، بينها أكثر من 25 مليون في الولايات المتحدة وحدها. بحسب إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

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