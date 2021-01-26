محافظ الوادي الجديد: 3 سنوات وننتهي من تطوير قرى المحافظة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن أقسام الشرطة في المحافظة تم رفع كفائتها لتصبح على أعلى مستوى، مضيفا انه خلال عامين او ثلاث أعوام سيكون تم الانتهاء من تطوير قري المحافظة.





وأضاف الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أول الوادي الجديد مدينة صحراوية يصل إليها الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن ٢٠ مليار جنيه تكلفة طريق بطول ١٢٠٠ كيلو متر في الوادي.



