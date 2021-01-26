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طارق الخولي: ارتياح من البرلمان تجاه بيان وزير الخارجية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:57 م
وزير الخارجية في
وزير الخارجية في البرلمان
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هاني حسين
قال طارق الخولي  عضو مجلس النواب، تعليقا على  بيان وزير الخارجية اليوم أمام مجلس النواب، إنه هناك ارتياح عام من اعضاء مجلس النواب لخطوات وزارة الخارجية في تعزيز دور ومكانة مصر وعلاقاتها الدولية وطريقة إدارة الملفات .

وأضاف  طارق الخولي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، ان  وزير الخارجية قدم عرض متكامل حول القضايا الرئيسية والعلاقات والشركات الدولية القائمة بين مصر وكافة دول العالم .

وتابع طارق الخولي:"  وزير الخارجية تعرض لطريقة التعامل مع الإدارة الأمريكية والانفتاح الكامل على أسس وثوابت تؤكد ان مصر دولة ذات سيادة، ووزير الخارجية تحدث عن تطورات سد النهضة  وأن ملف سد النهضة هو القضية الأهم لوزارة الخارجية واكد الوزير على استمرار تعنت الجانب الاثيوبي وان مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المشروعة والتاريخية، ومسؤولية وزارة الخارجية هي الحفاظ عىل مقدرات الشعب المصري وان مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات".

وأكمل طارق الخولي:"  وفيما يتعلق بالازمة الليبية اكد وزير  الخارجية على دور مصر لحل الازمة  بين الأطراف الليبية وإنفاذ إرادة الليبيين وفرض ارادتهم دون تدخل من الخارج".

ولفت طارق الخولي، :"  نعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، في ظل ترديد شائعات من جهات معادية للدولة المصرية".


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