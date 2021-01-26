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التضامن تعلن خبرا سارا لـ ذوى المهارات الفائقة.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:57 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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البهي عمرو
قالت الدكتورة راندا رزق مستشارة وزارة التضامن، إن الوزارة شهدت توقيع بروتوكول هام جدًا اليوم بخصوص ذوى المهارات الفائقة، وذلك من أجل توفير فرص عمل لها فى أكثر من قطاع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه سيتم تطوير المناهج بجامعة حلوان، وسيكون هناك مناهج لـ الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة وسيتم عمل المناهج بـ لغة الإشارة.

وأشارت إلى أن الأشخاص من ذوى القدرات سيحصلون على بكالوريوس سياحة وفنادق وأوضحت أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لـ الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة.

و أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص و توقيع مذكرة تفاهم  بين وزارة التضامن الاجتماعيوالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك لـ دمج الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أنه تم اليوم توقع مذكرة تفاهم لتدريب وتشغيل 30 شابًا وشابة من ذوي الهمم, 

وأضافت وزيرة التضامن خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الاسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المستهدفة، وأن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاصذوي الاعاقة سواء في اعداد الدستور أو التمثيل النيابي، كما أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة  أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.



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