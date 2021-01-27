ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اكتشاف وفاته بعد 24 ساعة .. مصرع شاب إثر اختناقه بنيران التدفئة في سوهاج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:02 ص
جثة
جثة
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي شاب مصرعه إثر اختناقه بسبب نيران التدفئة، بناحية الجزيرة الوسطى بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة شاب داخل منزله بالجزيرة الوسطى بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تبين من العثور على جثة "م.ح.ع"، ٣٥ عامًا، ويقيم بناحية الجزيرة الوسطى، إثر اختناقه بنيران التدفئة بمنزله، واثبتت التحريات الأولية أنه متوفي منذ أمس، حيث أنه يقيم بمفرده، مُختنقًا بعد أن أشعل النيران للتدفئة ولكن غلبه النعاس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طالب صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق في سوهاج

مصرع عامل فى حادث ميكروباص ودراجة نارية على الطريق الغربي بسوهاج

مصرع طفل حرقًا إثر سكب إناء مغلي عليه في سوهاج

مصرع طفلة غرقا في ترعة مجاورة لمنزلها في سوهاج

مصرع موظف إثر انقلاب بسيارته بترعة الفاروقية على الطريق الزراعي بسوهاج

مصرع 3 أشخاص في انهيار حائط بمنزل في سوهاج

ترشيحاتنا

دعاء يقال قبل النوم يغفر الذنوب ويكفر السيئات

بالتفصيل.. إجراءات الحكومة لتحسين هيكل أجور الموظفين

سيد عبد الحفيظ مهاجما جهاد جريشة: الآن أعترض على ركلات جزاء وأهداف وليس ركنيات

بعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. أحمد موسى يصرخ على الهواء لاتحاد الكرة والتحكيم

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

موقف محمد هاني من مباراة الدحيل القطري بمونديال العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك