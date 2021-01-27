اكتشاف وفاته بعد 24 ساعة .. مصرع شاب إثر اختناقه بنيران التدفئة في سوهاج

لقي شاب مصرعه إثر اختناقه بسبب نيران التدفئة، بناحية الجزيرة الوسطى بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة شاب داخل منزله بالجزيرة الوسطى بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين من العثور على جثة "م.ح.ع"، ٣٥ عامًا، ويقيم بناحية الجزيرة الوسطى، إثر اختناقه بنيران التدفئة بمنزله، واثبتت التحريات الأولية أنه متوفي منذ أمس، حيث أنه يقيم بمفرده، مُختنقًا بعد أن أشعل النيران للتدفئة ولكن غلبه النعاس.



