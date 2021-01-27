لحل مشكلة خفض العمالة.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على أصحاب شركات القطاع الخاص





قال النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعي بشكل دائم للحفاظ علي حقوق العمال بشكل عام ولا سيما موظفي القطاع الخاص ويظهر ذلك من خلال مبادراتها في زيادات نسب العلاوات والحوافز والترقيات بشكل دوري للتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم.













أضاف " دياب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك تشريعات عدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتنص بأحقيته للحصول علي المعاش وتحديدا في حالات المعاش المبكر، فضلا عن دور قانون التأمينات الإجتماعية في هذا الشأن فالأمر لا يكمن في إقرار تعديلات تشريعية جديدة بل يستوجب التطبيق الفعلي لهذه البنود علي أرض الواقع.









وعن مشكلة خفض أعداد العمالة بالقطاع الخاص، طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة علي هذه الشركات من قبل الجهات التنفيذية المعنية بذلك والتي تتمثل في مكاتب العمل ومكاتب التأمين عن كل منطقة جغرافية تختص بالإشراف والمتابعة عليها بهدف رصد مشكلات العمال مما يجبر أصحاب الأعمال علي الإلتزام بالقانون.









وتابع النائب، أما عن مشكلة الفصل التعسفي فلم يتم إغفالها حيث نص مشروع قانون العمل الجديد علي إلغاء إستمارة (6) والتي تقضي بفصل العامل أو الموظف دون مبرر أو سبب لإحداث ذلك، ومن المرتتقب صدوره بالقريب العاجل وبالتالي سيمنحهم كافة حقوقهم وإمتيازاتهم.









جاء ذلك بعد أن ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة على أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.





وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور".





وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة على عمال القطاع الخاص، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن ”إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.





ووجهت البرلمانية سؤال لـ"وزير القوي العاملة محمد سعفان"، ماذا ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.











