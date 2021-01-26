بني سويف التكنولوجية: لا يوجد برامج جديدة خلال التيرم الثاني

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أنه لن يتم طرح برامج دراسية جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني .





وأضاف ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الجامعة ستعتمد على برامجها التي طرحتها للطلاب منذ بدء هذا العام الدراسي .





وأوضح "عبد القادر" أنه إذا تم طرح أي برامج دراسية جديدة ، فإنها ستكون في بداية التيرم الأول من العام الدراسي القادم .





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وتابع ، أنه بالنسبة لمادة القضايا المجتمعية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات لتدريسها في مختلف كليات الجامعات المصرية ، فإن الجامعة ستطبق هذا القرار وتدريس هذه المادة بعد طرح مقرراتها في الجامعات ووفقًا للموعد الذي يحدده المجلس .





وأشار رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إلى أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب على الجوانب العملية ، والانتهاء أيضًا من باقي المقررات والبرامج الدراسية قبل بدء الإجازة ، وتحديد موعد الامتحانات خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم .