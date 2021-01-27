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محافظات

نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:04 ص
نفق النجدة التاريخي
نفق النجدة التاريخي بالاسماعيلية
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انجي هيبة
تحول نفق النجدة التاريخي بوسط مدينة الإسماعيلية، إلى "مقلب قمامة"، وسط انتشار موجة غضب بين مواطني محافظة الإسماعيلية، على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

استغاث المواطنون باللواء شريف خيري  بشارة محافظ الإسماعيلية، ومحمود الصورى رئيس حى ثالث، مستنكرين  قرار إغلاق نفق النجدة ليكون مقلب للردش والمخلفات الصلبة دون رقيب.

وقال المواطنون، تم إغلاق نفق النجدة التاريخي، بحجة خضوعه للصيانة، إلا أنه تحول إلى  مقلب قمامة، ليشوه المظهر الجمالي لباريس الصغري.

ويعاني مواطنو الإسماعيلية من صعوبة شديدة فى الانتقال من شرق إلى غرب النفق عقب إغلاق نفق النجدة، نظرًا لطول المسافة بشكل كبير، خاصة وأنه تم إغلاق النفق دون توفير البديل المناسب، أو حتى عدم الإعلان عن مدة زمنية محددة لإعادة تشغيله بعد الإصلاح.

وكشفت مصادر رسمية، أن مسئولى السكة الحديد هم من أغلقوا النفق، موضحة أنه عبارة عن مخر قديم للسيول ويعد منذ عشرات السنين معبرا للآلاف من أبناء المدينة ضمن 5 معابر تربط شرق المدينة بغربها.

وأثار قرار الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، منذ عام سابق، بإغلاق نفق النجدة أسفل السكة الحديد، غضب الكثير من المواطنين في ظل حيوية هذا النفق، ودوره فى السيولة المرورية بهذه المنطقة.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أمر بإغلاق نفق النجدة، فبراير ٢٠٢٠، عقب ورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة لمعاينة النفق والمكونة من مدير عام الإسكان، مديرًا للجنة، ومدير الإدارة الهندسية بحي أول، ومهندسي السكك الحديدية، والذى أوصى بضرورة إغلاق النفق بالتنسيق مع إدارة المرور، بعد التأكد من وجود شروخ وتنميل بجسم النفق.

وكلفت هيئة السكة الحديد استشارى وزارة النقل بفحص النفق والذى أفاد بحتمية غلق النفق نظرًا لتصميمه الأصلى كونه مخر للسيول وبناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بسرعة أخذ الإجراءات للإغلاق حفاظًا على أرواح المواطنين.

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نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
نفق النجدة التاريخي بالإسماعيلية يثير غضب المواطنين
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