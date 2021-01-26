برلماني يطالب بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم

عبر النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن امتنانه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي عن الاستراتيجيات والأفكار التنموية التي يخطو بها نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 3030 معقبا " الريس مبيقولش أنا هعمل احنا بنقوم الصبح بنلاقيه بيقول أنا عملت وافتتحت" وهذا يدل على مدى سيره بالطريق الصحيح في صمت تام.





أضاف " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك نوعان لعربات القطار الآن، القطار الكهربي والذي يقوم علي طريق طوله 10 ألاف كم وسرعته المقررة 250 كم/ ساعة ويشمل المشروع 15 محطة ليبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بالعين السخنة وينتهي بالعلمين ومن المخطط مده لـ 200 كم إضافية ليصل إلي مطروح، فضلا عن خط (الغردقة –سفاجا- أسوان)، فضلا عن مشروع القطار الكهربائي (LRT) «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان» والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2).





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك انخفاضا ملحوظا لنسبة حوادث القطار حيث وصلت إلى 7% بعد أن كانت 28 % وذلك بسبب رفع كفاءة منظومة السكة الحديد من خلال إستقطاب عربات وجرارات علي الطراز العالمي الحديث بجانب تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحفيزهم علي استخدام القطار باعتباره وسيلة نقل آمنة.









وطالب عضو مجلس النواب، بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم الذي يبدأ من الجيزة وينتهي بأسوان وإدراجه ضمن مشروعات تطوير النقل وذلك لتححقيق الشمولية والتطوير لكافة أرجاء الدولة









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.









ووجه الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددًا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذًا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم.









كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلًا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.



