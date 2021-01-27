ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:02 ص
BMW X4 M
BMW X4 M
Advertisements
كريم عاطف
تعمل شركة بى إم دبليو منذ فترة على السيارة BMW X4 M  موديل 2022 ، وتقوم باختبارها دون علم أى أحد، لتفاجئ الجميع بهذه السيارة الجديدة كليا.

ولكن المصورين التجسسين لن يستطيعوا صبرا لالتقاط العديد من الصور لهذه السيارة اثناء الكشف عنها ، لذلك تم طرح عدد من الصور للسيارة BMW X4 M  موديل 2022 اثناء اختبارها .

وظهر الشكل الخارجى للسيارة BMW X4 M  موديل 2022 بتصميمات جديدة ولكن بسيطة فى نفس الوقت و مصابيح أمامية أصغر قليلًا وتبرز بشكل أقل في الرفارف ، مع إعادة تصميم الاكصدام ومشتت الهواء والمصابيح الخلفية ، والاختلاف فى الجناح المثبت علويا فى السيارة .

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة BMW X4 M  موديل 2022  ، فاكد المصورين ان شاشة المعلومات والترفيه ستكون أكبر، وسيتم تحديث الكونسول المركزي ، يُعتقد أيضًا أن مقبض بناقل الحركة جديد ، وكذلك وحدة تحكم IDrive .

وأكد الخبراء أن السيارة BMW X4 M  موديل 2022 لت تزيد قوتها ، عن قوة X4 M الحالي ، صاحبت المحرك ذو الشاحن التوربيني المزدوج سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج 473 حصان و 442 رطل قدم (598 نيوتن متر) من عزم الدوران .
لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022
لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022
لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022
لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"

بالأسعار والمواصفات .. الوحش البافاري BMW X6 موديل 2021 | صور

صور تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية.. صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

شاهد .. ظهور مرسيدس C-Class 2022 بتمويهات أقل ومعلومات أكثر

اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

جهاد جريشة يلغي هدفا للنادي الأهلي بعد مخالفة على والتر بواليا ضد إكرامي

شربت المقلب.. شاهد نيرمين الفقي من كواليس برنامج رامز جلال

مفاجأة كبيرة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

دهس شابا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة مع الإيقاف

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك