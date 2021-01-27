لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

تعمل شركة بى إم دبليو منذ فترة على السيارة BMW X4 M موديل 2022 ، وتقوم باختبارها دون علم أى أحد، لتفاجئ الجميع بهذه السيارة الجديدة كليا.





ولكن المصورين التجسسين لن يستطيعوا صبرا لالتقاط العديد من الصور لهذه السيارة اثناء الكشف عنها ، لذلك تم طرح عدد من الصور للسيارة BMW X4 M موديل 2022 اثناء اختبارها .





وظهر الشكل الخارجى للسيارة BMW X4 M موديل 2022 بتصميمات جديدة ولكن بسيطة فى نفس الوقت و مصابيح أمامية أصغر قليلًا وتبرز بشكل أقل في الرفارف ، مع إعادة تصميم الاكصدام ومشتت الهواء والمصابيح الخلفية ، والاختلاف فى الجناح المثبت علويا فى السيارة .





أما عن المقصورة الداخلية للسيارة BMW X4 M موديل 2022 ، فاكد المصورين ان شاشة المعلومات والترفيه ستكون أكبر، وسيتم تحديث الكونسول المركزي ، يُعتقد أيضًا أن مقبض بناقل الحركة جديد ، وكذلك وحدة تحكم IDrive .





وأكد الخبراء أن السيارة BMW X4 M موديل 2022 لت تزيد قوتها ، عن قوة X4 M الحالي ، صاحبت المحرك ذو الشاحن التوربيني المزدوج سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج 473 حصان و 442 رطل قدم (598 نيوتن متر) من عزم الدوران .