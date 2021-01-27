اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم دورات فى أساسيات البرمجة

أعلن اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عقد دورات فى تعلم اساسيات البرمجه وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت شعار #معا_نرتقي .









تأتى الدورة تزامنا مع انطلاق التعليم عن بعد وبدء إجازة نصف العام الدراسى، وقد تم وضع منظومة للتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالاتحاد وتأتى الدورات بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب وقدراتهم عن طريق تبادل الخبرات بين الطلاب وبعضهم .





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ويأتي ذلك من ضمن خطة الإتحاد فى تفعيل للانشطة الطلابية و التواصل مع الطلاب بنظام الاون لاين دون الحاجة للتجمعات او نزول الطلاب من منازلهم ،حرصا على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا.



