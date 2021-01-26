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حوادث

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:59 م
هيومان رايتس ووتش
هيومان رايتس ووتش
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مصطفى رماح
مازالت منظمة هيومان رايتس ووتش تواصل دورها المشبوه من خلال التقارير المزيفة والمفبركة لمحاولة اسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخططات جماعة الاخوان الارهابية.

وتمارس المنظمة محاولات مشبوهة بدعم من قيادات الجماعة الارهابية فى الخارج لإسقاط الدولة.

وتستغل قيادات الجماعة الارهابية ، بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش لتشويه صورة مصر فى الخارج، وذلك كجزء من مخططهم القذر، حيث رصدت ميزانية ضخمة لتمويل منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة لتتبنى من جديد الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال ترويج الشائعات فى تقارير مغلوطة.
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