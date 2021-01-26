رسالة مؤثرة من أغنى أرملة في العالم لنعي كوبي براينت في ذكرى وفاته الأولى

مر عام على الوفاة المأساوية لأسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنتهما جيانا البالغة من العمر 13 عاما، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 26 يناير 2020، وأحيت أرملته الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجها الراحل كوبي براينت وابنتهما جيانا يوم الثلاثاء من خلال مشاركة رسالة من أحد أفضل أصدقاء جيانا.





ووفقا لشبكة فوكس نيوز، شاركت براينت رسالة من أوبري كالاهان على إنستجرام في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قائلة إنها لن تتفهم أبدًا الموت المأساوي لعائلتها وأصدقائها.





وقالت فانيسا براينت في رسالتها: "اليوم تلقيت هذه الرسالة الجميلة من أحد أفضل أصدقاء جيانا.. شكرًا جزيلًا لك على مشاركة بعض ذكرياتك عن جيجي بشكل جميل معي ... وأنا أقدر حقًا رسالتك إنها تحبك كثيرًا. أفتقد طفلتي وكوبي أيضا".





وتابعت: "لن أفهم أبدًا لماذا أو كيف يمكن أن تحدث هذه المأساة لمثل هؤلاء البشر الرائعين والمذهلين"، وتتحدث الرسالة من أوبري عن صداقتها مع جيانا وكيف كانت تدفعها دائمًا لتكون أفضل.





ويرجع تاريخ هذه الصورة إلى 14 فبراير 2016 ، وتابعت الرسالة: "هناك أوقات أصابها اليأس أفكر فيها وما كان يمكن أن تحققه لو أنها عاشت عامين آخرين، لكنني مؤخرًا كنت أفكر في العلامة التي تركتها على هذه الأرض. هي النضال من أجل المساواة في الرياضة".





وكتبت أوبري إلى فانيسا أنها تأمل فقط أنه إذا أصبحت يومًا ما أمًا ، فإن ابنتها "تظهر تمامًا كما فعلت ابنتك"، وأضافت: "أنا كذلك ، لذا فقد حصلت على وقت مع الملاك ابنتك ، وأشكرك على إعطائي هذه الفرصة أحبك وأفكر فيك كما نتذكر ونكرم حياتها".