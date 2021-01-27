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حوادث

العثور على جثة طفل لقيط على الطريق الزراعى بقنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

عثرت قوة أمنية بقنا، خلال تنشيطها للطريق الزراعى، على جثة طفل رضيع، على الطريق الزراعى، أمام قرية أولاد عمرو.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بتلقى بلاغ من النجدة بالعثور على جثة طفل رضيع، بطريق قرية النوافلة التابعة لقرية أولاد عمرو.

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة و هوية الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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